Mozione di Forza Italia: "Grillo persona sgradita a Ladispoli" - Terzo Binario News

“Abbiamo presentato una mozione per qualificare Beppe Grillo come persona non gradita a Ladispoli.

Pensiamo sia importante, alla luce del video vergognoso pubblicato lo scorso 19 aprile in cui difendeva suo figlio Ciro dalle accuse di stupro nei confronti di una ragazza.

Riteniamo che le argomentazioni di Grillo siano oltraggiose e molto pericolose: Grillo difende la cosiddetta “cultura dello stupro” ed evidenzia l’ignoranza di chi non si rende conto della propria ignoranza.

Ladispoli è da sempre impegnata nella battaglia contro le violenze sulle donne e cerca ogni giorno, grazie al lavoro incessante dell’Amministrazione, di far passare un messaggio positivo e di vicinanza alle tante donne che vivono situazioni difficili o di pericolo.

Siamo inorriditi dalle opinioni di Grillo e vogliamo che l’intera città ne prenda le distanze”.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli