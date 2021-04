l’ex sindaco di Civitavecchia si trova a Roma perché affetto da una forma aggressiva di Covid

L’ex sindaco di Civitavecchia Gianni Moscherini è ricoverato a Roma perché affetto da una forma aggressiva di Covid.

Sebbene soffra di ossigenazione bassa, non è in terapia intensiva né in pericolo di vita.

Attualmente è degente presso la clinica romana Columbus.