Morto Domenico Proto: lutto all'Appio Latino - Terzo Binario News

È morto Domenico Proto, il 46enne investito giovedì 11 febbraio in piazza Epiro, all’Appio Latino. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, ma non ce l’ha fatta. I rilievi del sinistro sono stati affidati al Gruppo VII della Polizia locale.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook “Sei dell’Appio Latino se…”. Alessandro ha scritto: “Gli amministratori si uniscono alle condoglianze per la morte di Domenico, figura storica del quartiere”. Così Simone: “Abbraccia la tua mamma, ciao Mimmo”.

Questo il messaggio del Comitato Mura Latine: “Stavamo scrivendo l’ennesima protesta per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, quando ci ha raggiunto la notizia che Mimmo non c’è l’ha fatta. Domani pomeriggio alle 18 saremo a Piazza Epiro per commemorare ancora una vittima della strada. Le proteste le inviamo via PEC alle istituzioni”.

Sempre il Comitato aveva detto: “Ancora pedoni investiti, ancora vite rovinate e in molti casi spezzate. Ne continuiamo a parlare, a fare richieste, a metterci in prima fila, a sostenere progetti per cambiare la cultura della velocità su strada, a chiedere attraversamenti in sicurezza, ma ciò che si ottiene è il nulla”.

Foto Facebook Domenico Proto

Foto Facebook Comitato Mura Latine