“Nella giornata di domani (oggi, ndr), con apposita ordinanza, il Sindaco dichiarerà il lutto cittadino per la perdita di Willy Duarte Montero, il giovane che questa notte ha perso la vita in una violenta aggressione in Via Bruno Buozzi”. Così l’Amministrazione comunale in una nota.

“Ci stringiamo intorno alla famiglia ed alla comunità di Paliano per questa perdita inaccettabile”.