Rissa in strada, morto un 21enne: 4 fermi dei Carabinieri di Colleferro - Terzo Binario News

Una rissa è finita in tragedia nella notte a Colleferro, vicino Roma. Un 21enne è morto dopo essere stato picchiato in strada durante una lite con più persone. Il ragazzo, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno fermato alcune persone. Le loro posizioni sono al vaglio. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.

E intanto sono quattro le persone fermate dai carabinieri della Compagnia di Colleferro per la morte del 21enne ucciso di botte nella notte vicino Roma. Le posizioni sono ora al vaglio. Si indaga per omicidio. L’aggressione è avvenuta in Largo Oberdan, dove si trovano alcuni locali.

Inizialmente intervenuti su segnalazione di una rissa, i carabinieri avrebbero poi ricostruito che il ragazzo è stato aggredito durante una lite. La vittima viveva a Paliano, in provincia di Frosinone.