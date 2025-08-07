Morte Ispettore Capo Morolli, il cordoglio dell’Assessore al Personale Gazzella • Terzo Binario News

“Ho appreso con dolore e sgomento la tragica scomparsa dell’Ispettore Capo Fabio Morolli, in forza al Comando di Polizia Locale della nostra città. Come Assessore al Personale, ma prima ancora a livello personale e anche io come padre di famiglia, mi unisco al dolore della sua famiglia, della moglie e del figlio.

Non saranno i messaggi di cordoglio di queste ore a lenire il loro dolore e il profondo senso di smarrimento: a confortarli e guidarli, ci sarà sempre la consapevolezza di quanto Fabio fosse amato e ben voluto da tutti, non soltanto come valido agente di Polizia Locale e Volontario della Croce Rossa Italiana nella sua città, ma anche come persona.

A tutti loro e ai suoi colleghi della Polizia Locale di Cerveteri, la mia vicinanza istituzionale e personale”. Così in una nota Alessandro Gazzella, Assessore al Personale del Comune di Cerveteri.