Commissione Giubileo a Fiumicino, Paola Meloni: “Affronto alla democrazia e alla trasparenza” • Terzo Binario News

Commissione Giubileo a Fiumicino, Paola Meloni: “Affronto alla democrazia e alla trasparenza”

“La squallida manovra della maggioranza nel processo di nomina dei vertici della “Commissione Giubileo” è un affronto alla democrazia e alla trasparenza istituzionale. Giovedì scorso infatti, era prevista la votazione di presidente e vicepresidente di tale commissione.

La nostra proposta di designare come vicepresidente, come consuetudine vuole, un rappresentante dell’opposizione espressione del centro-sinistra è stata però totalmente ignorata a favore di una preferenza scelta di imperio dalla maggioranza. E il nome, guarda caso, appartiene ad una lista particolarmente affine all’opinione della maggioranza in merito ai temi riguardanti la commissione, CHE TRATTANO L’EVENTO STRAORDINARIO DEL GIUBILEO, NEL QUALE DECRETO È COMPRESO L’INTERVENTO DEL PORTO CROCIERISTICO DI ISOLA SACRA.

Un atto che reputiamo sleale, guidato da interessi di parte che nulla hanno a che vedere con uno spirito di collaborazione costruttiva tra le diverse fazioni politiche e che dimostra il totale disprezzo della maggioranza per i principi democratici e il ruolo dell’opposizione nel processo decisionale.

Continueremo a combattere per un’istituzione comunale libera da influenze e biechi interessi, e rispettosa delle divergenti opinioni politiche”.

A dichiararlo è la Consigliera comunale di opposizione di Fiumicino Paola Meloni