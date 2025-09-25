Moretti: "Due casette dell'acqua a Ladispoli appena demolite quelle vecchie" • Terzo Binario News

Durante il consiglio, il delegato ha spiegato che prima è necessario togliere i vecchi distributori di Flavia, poi ne verrà piazzata una davanti a palazzo Falcone l’altra al Cerreto-Miami

Durante il consiglio comunale, il consigliere delegato Filippo Moretti, a seguito di una interrogazione del consigliere Crescenzio Paliotta, ha spiegato cosa succederà alle casette dell’acqua che Acea dovrebbe installare.

“Ladispoli ne avrà due ma è emerso un problema che ha fatto slittare i tempi. Prima infatti si è necessario togliere i vecchi distributori di Flavia, che però hanno richiesto uno smantellamento con tanto di smaltimento dei materiali pericolosi. Questo ha causato l’intervento degli uffici per redigere una gara specifica e la ditta a breve provvederà alla rimozione.

Acea ha poi comunicato che di casetta ne verrà piazzata una davanti a palazzo Falcone, e sarà quella che arriverà prima, mentre l’altra al Cerreto-Miami. Ma c’è da aspettare ancora un po’”.