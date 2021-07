Moovit sbarca a Santa Marinella - Terzo Binario News

Moovit , app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 950 milioni di persone, e Bis International Service , società di trasporto pubblico che opera nella provincia di Roma, annunciano una partnership strategica per fornire tramite smartphone orari dei mezzi, posizione delle fermate e tariffe di viaggio.

Una partnership che permette agli utenti del trasporto pubblico di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata e il costo del biglietto.

All’interno dell’app Moovit sono state completamente mappate e inserite le 23 linee operate da BIS e le oltre 630 fermate presenti nei territori di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina e Santa Marinella.

Sono circa 120 mila i passeggeri annui serviti da BIS che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito, già attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per lavoratori e studenti ma anche per i turisti, che spesso hanno difficoltà a muoversi con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono. L’app è infatti disponibile in 46 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova.

L’app Moovit è progettata per essere utilizzata con una sola mano grazie all’aumento della dimensione dei caratteri e dei principali tasti di navigazione, inoltre può essere facilmente utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio.



Moovit è l’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico nella regione Lazio, da Atac a Cotral. Moovit ti indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione – come ad esempio scooter sharing o bike sharing – o da taxi Free Now o Wetaxi l’integrazione è totale: oltre al trasporto pubblico, Moovit ti indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.

«Quando due realtà come Moovit e BIS decidono di collaborare non può che essere una buona notizia» dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit. «La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di BIS. Un connubio importante per offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente in provincia di Roma».

«BIS, in qualità di Gestore del Trasporto pubblico Locale, si caratterizza per la qualità del servizio e per l’impiego esteso di tecnologie». dichiara Cesare Cialone, Amministratore della Società. «Grazie a un’innovativa Centrale Operativa, centralizzata e in rete, BIS dispone della capacità di localizzare tutti i mezzi e gestire il servizio in tempo reale in varie realtà del Lazio. Ed è stato quindi logico cercare la collaborazione con Moovit per aggiungere valore al servizio, grazie ad una informazione all’utenza di qualità».

A proposito di Moovit

Moovit ( www.moovit.com ) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società di Intel leader per le soluzioni MaaS, Mobility as a Service.

L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS , Android e web . Lanciata nel 2011, è oggi utilizzata da oltre 950 milioni di utenti in più di 3200 aree metropolitane di 106 nazioni differenti. L’app Moovit combina e offre tutte le soluzioni di spostamento possibili: autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, taxi, bike sharing, car sharing e monopattini elettrici.

Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio.

Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, si affidano a Moovit per integrare soluzioni di mobilità urbana.