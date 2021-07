Tornano i cigni a Santa Marinella - Terzo Binario News

Dopo qualche settimana si sono riaffacciati i cigni sulla siaggia della passeggiata di Santa Marinella.

Nonostante gli ombrelloni e la gente al mare, i tre uccelli hanno fatto il loro giro per nulla disturbati dalla presenza umana.

Anzi, sono stati oggetto di scatti da varie angolazioni finite poi sui social, come questa del gruppo Noi che amiamo Santa Marinella.

Come accennato, non è una presenza straordinaria: i cigni infatti sono di casa in zona, avvistati spesso dalle parti dell’oasi di Macchiatonda.