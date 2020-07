Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto lunedì 27 luglio in via Antonio Pacinotti, a Monterotondo: la vittima è un polacco di 55 anni. Il corpo senza vita è stato trovato in un capannone intorno alle 8,30.

Sul posto i carabinieri. Da un primo esame esterno, non sono stati riscontrati segni di violenza.

La salma è stata traslata all’istituto di medicina legale del Verano, per l’esame autoptico.