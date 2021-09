“Montalto tra le mura”, manifestazione enogastronomica e folcloristica dal 17 al 19 settembre - Terzo Binario News

Un nuovo format interamente dedicato al centro storico: l’amministrazione comunale ha ideato “Montalto tra le mura”, la manifestazione enogastronomica e folcloristica che andrà in scena dal 17 al 19 settembre.

Tre giorni in cui tra le antiche vie prenderà il via il mercatino delle curiosità dell’associazione Mercante in Fiera con l’artigianato, l’oggettistica e l’antiquariato. Il mercato si terrà su tutto il percorso fiera (Viale Garibaldi, via Roma, via Trento e Trieste, via Soldatelli, piazza Felice Guglielmi, piazza Unità Italiana) dove una serie di eventi caratteristici animeranno le tre giornate e a cui parteciperanno anche le attività commerciali locali. Si parte venerdì 17 alle ore 18:00 con l’esibizione musicale della “Caracca Tamaburi itineranti”; alle ore 19:00 in piazza Giacomo Matteotti l’intrattenimento musicale “Two much live” con Giuseppe Cusseddu e Simona Bucci. Alle ore 21:00 a viale Garibaldi ancora musica con il concerto “Feel the music” e alle ore 22:00 in piazza della Vittoria “No stop live-Little acustic session” con Pietro Paolacci e Giacomo Docimo. Sabato 18 settembre, alle ore 18:00, lungo il percorso espositivo si terrà la sfilata degli sbandieratori e musici di Santa Rosa di Viterbo con al seguito il corteo storico Città di Montalto di Castro e la Parata Evo, accompagnati dal Corpo Bandistico M° Carlo Grani. Alle ore 21:30 a viale Garibaldi torna la musica con i “Doppio Senso” e dalle ore 20:00 alle 24:00 a piazza della Vittoria i “Sunday Duo” con Mauro Antonelli e Alessandro Nardini.

Domenica 19 settembre, alle ore 18:00 lungo il percorso espositivo arrivano i “Lestofunky”; alle ore 19:00 a viale Garibaldi il concerto dei “Semiseri” e alle ore 22:30 a chiudere la manifestazione a piazza della Vittoria arrivano i “The Glam”. Ad animare la tre giorni del mercatino delle curiosità non solo musica ma anche intrattenimenti per grandi e piccoli: dall’accampamento medievale con animazione, esibizioni, allenamenti e duelli e il teatrino delle marionette nell’area bambini a piazza Felice Gugliemi, agli spettacoli di artisti di strada itineranti, intrattenimenti per bambini e famiglie, oltre agli spettacoli con il fuoco itineranti, fino alla danza aerea.

Tra le mura anche il gusto: le attività enogastronomiche locali accolgono i visitatori proponendo menu pensati per l’occasione.«Mercati, intrattenimenti e attività commerciali al centro del progetto – commentano gli assessori al commercio e cultura Giovanni Corona e Silvia Nardi.L’idea di non proporre lo stand enogastronomico ma di coinvolgere le attività commerciali nel percorso del centro storico nasce dalla precisa volontà, che è da una parte quella di promuovere la parte antica della città e dall’altra quella di permettere alle attività, che stanno subendo da troppo tempo i disagi del covid, di lavorare al meglio allungando la stagione turistica».Tutte le attività commerciali del paese che volessero uno spazio espositivo all’interno della manifestazione potranno rivolgersi all’associazione Mercante in Fiera (+39 366 9724044)