Montalto, Corona, Fi: "Positivo incontro col presidente della Provincia Romoli" • Terzo Binario News

“Questa mattina ho fatto visita al Presidente della Provincia Alessandro Romoli.

Un incontro molto positivo, parlando dì politica e del futuro del territorio.

Approfitto per ringraziarlo dei fondi stanziati a febbraio 2022 con il “DM fondo viabilita’ Aree Interne per la Tuscia”, che a seguito delle nostre richieste come Amministrazione ha visto la Provincia inserire nel piano di asfaltature alcuni tratti tra cui circa 2 km per la provinciale che porta alla stazione”

Giovanni Corona – Commissario di Forza Italia di Montalto di Castro