Una piazza a Civitavecchia per San Giovanni Paolo II, Scotto ringrazia • Terzo Binario News

“Voglio ringraziare a nome mio, Alessandro Scotto in qualità di Presidente, e di tutti i membri dell’Associazione Politico Culturale Civitavecchia 2000 oltre a tutta la comunità cristiana l’Assessore Dimitri Vitali, la Curia nella persona del Vescovo Ruzza e il Sindaco Ernesto Tedesco.

Il ringraziamento è dovuto per l’attenzione alla nostra proposta di intitolare la piazza adiacente il Tribunale di Civitavecchia a San Giovanni Paolo II.

Il Pontefice più amato di tutti i tempi ha rappresentato una guida per tutti i popoli e in particolare per i giovani.

Un simbolo di amore e pace, San Giovanni Paolo II ha una forte levatura morale oltre che storica e, ancora oggi rappresenta un esempio di vita per milioni di persone. Per tale ragione siamo molto grati a chi ha voluto accogliere la nostra proposta mettendola in pratica dimostrando ancora una volta la vicinanza con la comunità.

In particolare, ringraziamo, il Vescovo Ruzza che ci ha guidato come un buon padre di famiglia e continua a farlo con tutta la comunità cristiana. E un grazie di cuore all’Assessore Dimitri Vitali, un politico e una persona fuori dal comune sempre attento alle necessità e problematiche dei cittadini, una presenza costante nella vita di ogni giorno.

L’inaugurazione della nuova Piazza San Giovanni Paolo II sarà effettuata il giorno 18 settembre alle ore 10.30 alla presenza delle autorità preposte e dei cittadini che vorranno partecipare a questo importante evento a Civitavecchia.