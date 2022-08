Bonus libri 2022-2023 a Ladispoli, ecco come richiederlo • Terzo Binario News

Pubblicato l’avviso pubblico per il contributo alle famiglie per la fornitura dei libri di testo e per i sussidi didattici digitali per l’anno scolastico 2022-23.

Possono accedere al contributo gli studenti residenti nel Comune di Ladispoli che hanno i seguenti requisiti: Indicatore della Situazione Economica Equivalente Isee, del nucleo familiare dello studente che non sia superiore a € 15.493,71; frequenza, nell’anno 2022-23, presso gli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Ladispoli, www.comunediladispoli.it e inviata esclusivamente via pec all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it entro il 7 ottobre 2022.

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ladispoli ai seguenti contatti: 06 99231405 – 228, oppure al seguente indirizzo e-mail: ufficio.pubblicaistruzione@comunediladispoli.it

Per l’avviso, il modulo di domanda, autocertificazione e fac simile rendicontazione fatture https://www.comunediladispoli.it/contributo-libri-di-testo-e-sussidi-didattici-digitali-anno-scolastico-2022-2023-pubblicato-lavviso-/notizia