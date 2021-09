Montaggio e smontaggio ponteggi, corso di Cna Sostenibile - Terzo Binario News

In calendario martedì 28 settembre, a Viterbo, un corso di aggiornamento per gli addetti al montaggio e allo smontaggio di ponteggi. Lo organizza CNA Sostenibile presso la propria sede di via dell’Industria, in zona Poggino.

In base alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l’aggiornamento della formazione teorico-pratica per questa figura professionale ha cadenza quadriennale ed è obbligatorio.

Il corso avrà una durata di quattro ore, dalle 14 alle 18.

Info: Area Formazione Sicurezza sul Lavoro di CNA Sostenibile (a Viterbo, in via dell’Industria snc – zona Poggino), telefono 0761.1768397.