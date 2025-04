Momentaccio per il Tolfa che riceve il Borgo Palidoro • Terzo Binario News

A riposo il Santa Marinella, che da calendario deve fermarsi

(foto NIcoletta Vittori) Il Tolfa deve interrompere un momentaccio che dura ormai da quattro turni.

Infatti i biancorossi non vincono dalla trasferta in casa della Longarina perché da allora sono arrivati due pareggi interni con Tarquinia e Pescia Romana e due sconfitte nella tana del Grifone e dell’Indomita.

Proprio questa di Pomezia è la più pesante che oggi alle 16 va cancellata. Allo scoponi arriva il Borgo Palidoro di Paolo Caputo sicuramente concentrato sulla semifinale di Coppa Italia ma che non regalerà nulla nonostante il tecnico collinare Roberto Macaluso sia stato il secondo di Caputo per anni.

Si gioca la 15esima di ritorno del girone A di Promozione in cui a riposare è il Santa Marinella e dove il Tolfa riparte dalla quinta posizione con 53 punti, quarto l’Ostiantica a 58, terzo il Santa Marinella a 59 mentre secondo è il Salaria Vescovio a 60. Ormai lanciato verso l’Eccellenza in Grifone gialloverde a 70 punti. Ma la compagine tolfetana ha ancora margine per poter rientrare nella corsa ai play-off (ai quali prenderanno parte seconda e terza classificate). Per la gara odierna partiranno dalla panchina Miguel Vittorini e Gianluca Nuti, in condizioni fisiche precarie, Damiano Pasquini è rientrato ma c’è Mattia Ficorella che in settimana ha accusato qualche malanno. «Ce si viva un montentaccio ne siamo noi consapevoli per primi – ammette miser Macaluso – e domenica c’è stata l’ennesima occasione buttata. C’è rammarico ora è inutile, bisogna rimboccarsi le maniche e invertire la rotta». Infatti la sconfitta di Pomezia è stata pesante per la classifica: «Per giunta arrivata contro la peggior squadra del girone ma se non fai gol contro di loro, colpendo due pali e facendoci annullare due gol subentra la paura di perdere. Abbiamo perso tranquillità mentale, peraltro senza giocare neanche male quindi c’è nervosismo basta. Bisogna smettere di guardare i risultati degli altri. Per oggi voglio una prestazione da squadra arrabbiata perché non va bene rischiare di compromettere la stagione per qualche risultato negativo. Il Borgo Palidoro? Hanno tutti giocatori buoni, sono in semifinale di Coppa Italia, conosco bene Caputo e non verranno a passeggiare in collina. Il problema siamo noi a prescindere da chi si incontra» la conclusione di Roberto Macaluso.