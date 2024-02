“Mio padre non mi ha insegnato niente”, il libro di Smeriglio da Scritti & Manoscritti a Ladispoli • Terzo Binario News

Appuntamento mercoledì 28 febbraio alle 18, con il dialogo condotto da Federica Papa portavoce del Collettivo Adelante

Mercoledì 28 febbraio alle 18 Massimiliano Smeriglio presenterà il suo libro “Mio padre non mi ha insegnato niente” pubblicato da Fuoriscena Editore.

Dialoga con l’autore Federica Papa, portavoce del Collettivo socio-culturale Adelante.

Letture a cura di Silvia Leuzzi.

«Avrei voluto fargli male. Ucciderli magari. Padre e madre. A un certo punto, stremato, ho semplicemente smesso di pensarli. Da vivi e da morti. Non faceva una grande differenza. Se arriva, quel momento è una benedizione».

Massimiliano Smeriglio: è professore universitario associato Facoltà di Scienze della Formazione attualmente è europarlamentare al Parlamento Europeo. Coordinatore della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo. Presidente della Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico, membro dell’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (Eurolat). Editorialista per diversi quotidiani come Il Manifesto e LUnità. Ambasciatore del Telefono Rosa. Membro del comitato scientifico della casa editrice Armando Editore.

Federica Papa: Psicoterapeuta di formazione integrata, esercita la professione in contesti clinici multidisciplinari a Ladispoli e ai Castelli Romani. Da sempre appassionata alla lettura e all’attenzione per i temi sociali, nel 2022 entra a far parte, come portavoce, del direttivo del Collettivo socio-culturale Adelante, nato per restituire valore alla cultura e al sociale in una città che troppo a lungo ha prestato poca attenzione a questi temi.

L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione