Minnucci giovedì a Cerveteri per "La Sanità che cambia" - Terzo Binario News

“L’uscita dalla lunga crisi pandemica ci lascia con due certezze: la sanità rappresenta ciò che rende una comunità viva, sicura, è welfare e prospettiva di crescita, la seconda è che il Lazio in Italia rappresenta un avamposto dell’assistenza sanitaria ai suoi cittadini, è importante riconoscere il grande lavoro svolto in questi mesi dal personale medico sanitario, dal management della ASL, dall’assessorato regionale alla sanità.

A partire dall’assunto che tanto è stato fatto e tanto ancora è da fare, e se sembra che la guerra contro il Covid ci stia per vedere vincitori non bisogna abbassare la guardia, ma anzi rilanciare, a maggior ragione il PNRR rappresenta un’occasione straordinaria per consolidare e potenziare quella rete straordinaria che ha permesso di conseguire i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, sotto il profilo della qualità, della quantità di servizi, sotto l’aspetto occupazionale; siamo sotto ogni punto di vista di fronte ad un evento inedito.

Ecco perché voglio invitare tutti gli interessati, operatori, cittadini, giornalisti, ad un evento organizzato per Giovedì 14 Aprile 2022 a Cerveteri, presso la sala Ruspoli “La Sanità che cambia” dove ne parleremo con l’Assessore Regionale Alessio D’amato, col sottoscritto, col Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e la vicesindaca Elena Gubetti.

E’ un appuntamento importante per fare il punto su un passaggio storico, per questo rilancio con forza il mio invito”.

Così in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci