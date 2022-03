"M'illumino di meno", venerdì spegniamo le luci e andiamo in bici - Terzo Binario News

Aderiscono all’iniziativa di Caterpillar i Comuni di Allumiere, Ladispoli, Tarquinia, Tolfa e Slow Food Lazio coi ristoranti della condotta

Slow Food LAZIO quest’anno aderisce a “M’illumino di meno “, la manifestazione indetta dal programma di Radio 2 “Caterpillar”, per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Sarà il prossimo 11 marzo la diciottesima edizione di “M’illumino di Meno”, la celebre e partecipata campagna radiofonica dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciata da “Caterpillar” e Rai Radio2 nel lontano 2005. Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare: è questo l’invito che la trasmissione fa ai suoi ascoltatori in occasione dell’edizione di quest’anno. Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi, hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, è accompagnato da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica. Tra queste, nell’edizione “della maturità”, la diciottesima, la campagna mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare l’esistente.

Quest’anno l’iniziativa è ancora più importante visto che popolazioni a noi vicine sono costrette ogni giorno a spengere la luce o a stare al buio dei rifugi a causa della guerra

Questo è l’invito che Slow Food Lazio fa per l’11 Marzo 2022 a tutte le Istituzioni ed ai cittadini del nostro territorio:

Facciamo una passeggiata in bicicletta tra le campagne dei nostri territori, al rientro spengiamo una luce e accendiamo il piacere di gustare del buon cibo con una CENA A LUME DI CANDELA, a casa o in uno dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa.

Potrete trovare, cliccando qui, i ristoranti aderenti in tutte le condotte del Lazio.

Per la condotta Costa della Maremma Laziale partecipano: Osteria al Mercato di Ladispoli, Namo Ristobottega di Tarquinia e Orsola di Allumiere. Per questi ristoranti, trovate la locandina con il menù sulle rispettive pagine facebook.

Anche quest’anno hanno aderito al nostro invito i Comuni di Allumiere, Ladispoli, Tarquinia e Tolfa.

Le Amministrazioni dei quattro Comuni, in continuità con le attività di M’Illumino di Meno degli anni passati, spengeranno l luci dei Palazzi Comunali e delle Piazze limitrofe dalle ore 19.00 alle ore 19.30.

Si può fare, in bicicletta per un giorno e la sera cenare insieme a lume di candela