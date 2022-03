Il Tolfa precipita: perde in casa 2-1 con l'Asa e vede allontanarsi la vetta - Terzo Binario News

Mercoledì nero del Tolfa che perde in casa 2-1 la partita contro la Soccer Academy, vede allontanarsi la capolista Antica Aurelio salita a +4 e, amarezza finale, il Borgo San Martino ora è sotto di appena due lunghezze.

Allo Scoponi si è giocata la quarta di ritorno del girone A di Promozione in turno infrasettimanale ma qualcosa è mancato ai biancorossi che sono pure andati in vantaggio ma poi sono caduti sotto i colpi di Russo che nella ripresa ha ribaltato il risultato.

La formazione iniziale schierata da mister Daniel Fracassa è stata quella immaginata.

Nunziata in porta, Del Prete e Remondini esterni, capitan Mecucci e Montironi centrali; Savarino, Gaudenzi e Tiozzo in mezzo e davanti Belloni con i fratelli Matteo e Simone Trincia. Come accennato, l’inizio è di marca tolfetana con gli attacchi che trovano il culmine con la rete messa a segno da Alessio Mecucci direttamente da calcio di punizione: per il capitano, battuta a giro che scavalca la barriera al 28’. A seguire diverse occasioni infrante sulle mani del portiere ospite giordano con Belloni e Simone Trincia finché quest’ultimo non imbecca Matteo che viene stoppato dal guardalinee dopo aver segnato il 2-0. «Gli ha servito una palla in verticale perfetta – racconta Fracassa – ma è stato segnalato un fuorigioco assurdo». Nella ripresa si fa male quasi subito Tiozzo con un infortunio al ginocchio e poco dopo esce pure Gaudenzi: al loro posto Galluzzo e Peluso e al 3’ Russo fredda Nunziata con un rasoterra perfetto. «A quel punto – riprende l’allenatore – nella testa dei giocatori è scattata la voglia di segnare subito, ma senza farlo con raziocinio. C’è stata troppa fretta nel cercare il gol, che ha generato solo confusione. Poi un fallo da rigore clamoroso su Urbani non fischiato ha coronato la giornata-no della terna arbitrale. Ancora bravo il portiere Giordano, l’Asa in contropiede più classico ha raddoppiato». Ancora Russo al 31’ sigla il 2-1 e l’assedio finale non porta alcunché in fatto di azioni pericolose. «Questa quarta di ritorno è stata un disastro sotto ogni punto di vista. In classifica le distanze dovevano rimanere quelle di prima e il Tolfa poteva osservare interessato il confronto diretto fra Antica Aurelio e Borgo San Martino. Invece ora va metabolizzata subito questa sconfitta, andando a vincere subito domenica a Soriano» la conclusione di Daniele Fracassa.