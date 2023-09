“Migliorarsi e vincere nuovi trofei”, la Elana Gym di Cerveteri pronta alla nuova stagione • Terzo Binario News

Ginnastica ritmica, l’Elana Gym su di giri in vista dell’apertura della stagione. “siamo pronti con l’entusiasmo di sempre, vogliamo migliorarci e conquistare nuovi trofei”

Partirà il 14 settembre l’attività di ginnastica ritmica dell’Elana Gym Cerveteri, quest’anno come non mai con tante novità. ” Ogni anno vogliamo sempre fare meglio e bene, e cercheremo di farci valere con le allieve nelle varie categorie – spiega Elena Constantin- Veniamo da una stagione ricca di successi, abbiamo avuto dei positivi risultati nelle categorie Gold e Silver. Adesso ci presentiamo per una stagione ancora più bella, con i numeri che mi auguro siano dalla nostra parte”.

Per attività come queste, la ginnastica ritmica, manca una struttura polivalente a Cerveteri, in grado di poter ospitare attività sportive. Se non vi saranno impianti adeguati, tanti bravi atleti dovranno emigrare per trovare fortuna, costringendo le famiglie a fare degli sforzi notevoli.