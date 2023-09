Bruciano una borsetta esposta e il calore frantuma la vetrina di un negozio a Cerveteri • Terzo Binario News

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Cerveteri e una pattuglia di Protezione Civile Comunale

Intervento di Polizia Locale e Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri intorno alle 12:30 nel Centro Storico di Cerveteri. A dare l’allarme, i titolari della boutique che fa angolo tra via Agillina e via Roma, che hanno trovato una vetrina in frantumi.

A danneggiarla, è stata una borsetta, lasciata in esposizione fuori le grate dell’attività, data alle fiamme da ignoti. Il fuoco e il calore, hanno mandato in pezzi il vetro.

A fare i rilievi del caso, la Protezione Civile Comunale e la Polizia Locale di Cerveteri, in attesa, come riportato dal Comandante Cinzia Luchetti, che le immagini delle telecamere e le deposizioni di eventuali testimoni possano fare luce sul caso.