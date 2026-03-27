Micia Signorina uccisa, la sindaca Gubetti: "Informate le forze dell'ordine di Cerveteri" • Terzo Binario News

“Provo un dolore profondo e un’indignazione che fatico a contenere. Tutti noi eravamo abituati a vedere la piccola “Signorina” accoccolata al sole in Piazza Risorgimento.

Era una presenza serena, un piccolo dettaglio di bellezza e fiducia nel cuore del nostro centro storico. Era, a tutti gli effetti, un’abitante amata della Boccetta.

​Sapere che quella serenità è stata spezzata, che è stata massacrata a calci e che il suo corpicino senza vita è stato ritrovato vicino alle scalette della chiesetta di Sant’Antonio, è un atto di una barbarie immonda. È una violenza efferata che ci disgusta e che non può trovare cittadinanza a Cerveteri.

​Chi si macchia di una tale crudeltà verso un essere indifeso è un pericolo per tutta la comunità. Voglio rassicurarvi che le istituzioni sono già al lavoro. Ho già provveduto a inviare una nota ufficiale al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri di Cerveteri e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ladispoli.

Le telecamere del centro storico sono già al vaglio degli inquirenti per dare un nome ai responsabili di questa atrocità.

​Siamo in contatto con il Collettivo “Voce Animale” e con tante associazioni che in queste ore mi hanno contattato e insieme vogliamo monitorare ogni sviluppo.

Rivolgo a tutti un APPELLO IMPORTANTE:

USATE IL 112

Per qualsiasi segnalazione riguardante questo caso o altri episodi di violenza e degrado, invito caldamente ogni cittadino a telefonare sempre al Numero Unico di Emergenza 112, piuttosto che chiamare direttamente le singole caserme.

​Perché è fondamentale? La chiamata al 112 resta tracciata ufficialmente nei sistemi centrali. Questo garantisce che ogni segnalazione abbia un peso legale superiore, crei una statistica d’urgenza sul nostro territorio e non possa essere ignorata. È lo strumento più potente che abbiamo per chiedere più sicurezza e più pattuglie per Cerveteri.

​Andremo fino in fondo. Chi ha compiuto questo massacro deve rispondere davanti alla legge e alla coscienza di una città intera!

Per una Cerveteri che non dimentica e che rifiuta la violenza!”

Così in un post la sindaca di Cerveteri Elena Gubetti.