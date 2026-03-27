"Cantiere fermo da due anni a Campo di Mare" • Terzo Binario News

“Il cantiere è stato avviato in data 1° luglio 2024 e, a distanza di due anni, l’avanzamento dei lavori risulta gravemente insufficiente, caratterizzato da lentezza, discontinuità e da una presenza degli operai del tutto sporadica. Tale situazione lascia presumere una carenza significativa di programmazione, coordinamento e controllo sull’esecuzione dell’opera.

I cittadini, costretti da tempo a convivere con i disagi derivanti da questo prolungato stato di immobilismo, esprimono una forte e crescente preoccupazione, aggravata dalla totale mancanza di informazioni ufficiali e trasparenti.

In particolare, desta seria inquietudine l’assenza di qualsiasi chiarimento circa la gestione delle risorse pubbliche impiegate, che dovrebbero invece essere amministrate secondo criteri di efficienza, responsabilità e piena tracciabilità.

Ad oggi non risultano noti né i tempi previsti per il completamento dell’opera né l’esistenza di un cronoprogramma definito e verificabile. Si chiede pertanto di sapere se esista un progetto esecutivo aggiornato e, in caso affermativo, di renderlo immediatamente accessibile alla cittadinanza, unitamente a tutte le informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e all’utilizzo dei fondi pubblici.

Si richiede inoltre di chiarire con urgenza quali misure di controllo e vigilanza siano state adottate e quali interventi concreti si intendano attuare per porre fine a questa situazione di stallo, garantendo tempi certi e il rispetto degli obblighi di buona amministrazione.

In assenza di risposte chiare e tempestive, tale situazione rischia di configurare gravi criticità sotto il profilo della trasparenza e della corretta gestione delle risorse pubbliche, con conseguente lesione dell’interesse collettivo”.

I cittadini di Campo di Mare