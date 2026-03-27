No al firmacopie nella biblioteca di Civitavecchia, Grossi sbotta: "Città penalizzata" • Terzo Binario News

La maggioranza boccia la mozione su firmacopie e vendita di libri nelle sale comunali

Durante il Consiglio comunale di questa mattina, la maggioranza giallorossa ha bocciato la mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Luca Grossi, che chiedeva di regolamentare la vendita di libri e l’organizzazione di firmacopie nelle sedi comunali.

Una decisione che sorprende, soprattutto perché la stessa maggioranza aveva riconosciuto la necessità e la validità della proposta. Nonostante ciò, la mozione è stata respinta su indicazione del vicesindaco Stefania Tinti.

“L’assessore Tinti, oggi non impegnata in attività convegnistiche e di rappresentanza, ha preferito impedire l’approvazione della mozione pur di rivendicare in futuro la paternità di uno dei pochi provvedimenti messi in campo. Un atteggiamento che penalizza la città”, dichiara Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia. Il risultato è sempre lo stesso: problemi riconosciuti, ma soluzioni rinviate. Noi continueremo a incalzare, perché è su queste scelte, piccole ma concrete, che si misura la serietà di chi amministra.”