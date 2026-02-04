Michela D'Amico e Maurizio Valiserra campioni regionali Master • Terzo Binario News

Apertura del regionale master col botto per la Nuotatori Civitavecchiesi, con Michela D’Amico e Maurizio Valiserra che conquistano il titolo regionale.
Sabato 31 gennaio, nella prima giornata del campionato regionale master del Lazio, che si svolge ad Ostia nel centro federale, i due tritoni della Nuotatori Civitavecchiesi conquistano l’oro nei 1500sl..
Gare molto tirate ma i due tritoni nostrani non lasciano spazio agli avversari e conquistano entrambi il titolo regionale.. il mister jacopucci molto soddisfatto elogia i suoi atleti – “ha fatto delle buone gare nonostante fossero alcuni anni che non si cimentavamo in questa distanza, un test molto positivo” – mentre il presidente Federica Feoli, entusiasta dei primi risultati di questi regionali sprona i suoi atleti confidando nelle loro capacità.
Risultati raggiunti anche grazie alla preparazione atletica ad opera di Simone Ciancarini che segue gli atleti insieme al tecnico ed anche grazie alla disponibilità della Coser per i quotidiani allenamenti.