Mezzo Csp urta il sostegno della copertura del mercato di Civitavecchia: i pompieri mettono in sicurezza l'area • Terzo Binario News

Un incidente al mercato oggi pomeriggio ha causato la chiusura di piazza Regina Margherita.

Secondo una prima ricostruzione, una spazzatrice di CSP che stava operando le pulizie dopo l’orario di vendita ha colpito per cause ancora in corso di accertamento un pilastro della copertura, causando un evidente danno.

Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno verificato la staticità della struttura, alla presenza del Vicesindaco Manuel Magliani, dell’Assessore al Commercio Dimitri Vitali e di funzionari e operai del Comune, oltre ad agenti della Polizia locale.

I vigili del fuoco hanno successivamente, in serata, inviato all’Amministrazione un fonogramma nel quale affermano che “non potendo escludere l’evoluzione dello stato di pericolosità, si ritiene necessario eseguire, con la massima urgenza, da parte di tecnici qualificati e responsabili, un’accurata verifica e conseguente messa in sicurezza della tensostruttura” di piazza Regina Margherita, “al fine di predisporre idonei interventi di assicurazione, ripristino e consolidamento che il caso richiede”.

Pertanto, pochi minuti fa, il Vicesindaco Magliani ha firmato una ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla messa in sicurezza della tensostruttura collocata in Piazza Regina Margherita con temporanea interdizione al transito pedonale e veicolare, che comporterà anche modifiche alle normali attività di vendita.

Fin da domani, sabato 19 agosto, operai specializzati di una ditta andranno per conto del Comune sul posto per un primo intervento: l’area tornerà a disposizione della cittadinanza e degli operatori non appena certificata la tenuta e l’efficacia dell’intervento ai fini della sicurezza pubblica.

Interdetti al passaggio circa 1500 metri quadri di piazza Regina Margherita.