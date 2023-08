Pd Ladispoli e Nardino D'Alessio piangono la scomparsa di Amico Gandini • Terzo Binario News

“Si sono celebrati i funerali di Amico Gandini, sindaco di Ladispoli per due mandati negli anni 70 e 80.

Durante i funerali, avvenuti con rito civile, è stato ricordato il grande impegno con il quale Gandini eseguì il suo compito di Amministratore negli anni più difficili per la nascente Istituzione Comunale, resa autonoma nel 1970.

È stata ricordata anche la sua apprezzata professionalità come medico di famiglia in una Ladispoli che non aveva allora nessun altro tipo di assistenza sanitaria.

È stato infine sottolineato il grande impulso dato alla ricostruzione della storia di Ladispoli e del suo territorio attraverso la collaborazione per la redazione del libro LADISPOLI – UN LUNGO VIAGGIO NEL TEMPO (Edizioni CISU), testo fondamentale per chi voglia conoscere le vicende che hanno portato il nostro territorio in tremila anni dai porti etrusco e romano fino alla odierna moderna città.

Spiace rilevare, senza alcuna nota polemica, la totale assenza dalla celebrazione di rappresentanti dell’Amministrazione e dei vigili con il Gonfalone della città.

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”

“Amico Gandini è parte della storia di Ladispoli. Medico, politico, è stato anche autore di pubblicazioni sulla storia del nostro territorio.

Uomo colto e cortese, ha saputo ben interpretare le varie cariche pubbliche che i cittadini gli hanno assegnato, come quella svolta più volte, di Sindaco.

Con Lui e con i suoi progetti realizzati, la città iniziò a trasformarsi da “agglomerato urbano” a città.

La sua passione politica è stata intensa, non solo nel promuovere valide soluzioni per la crescita della città, ma soprattutto, perché è stato parte integrante di quella particolare società dell’allora Ladispoli, che conosceva bene, grazie al suo lavoro di medico di famiglia.

Così grazie anche a Lui, il territorio potrà annoverare una importante opera dal titolo, da lui pensato, “LADISPOLI – UN LUNGO VIAGGIO NEL TEMPO”, che in autunno prossimo, presenterà in aula consiliare il conclusivo terzo Volume.

Nove anni fa Amico Gandini mi avvicinò per capire come era possibile stampare un libro sulla storia della città, considerato che io stavo pubblicando libri sulla formazione universitaria con la Casa Editrice CISU.

Iniziò così una stretta collaborazione letteraria, divenuta sempre più intensa, il tutto sancito da pubblicazioni, ricerche e soddisfacenti intitolazioni che riportavano alla memoria la storia del territorio.

Amico diceva: “Nardino mi devi aiutare a pubblicare, perché non posso esimermi dal non dare un contributo scritto sulla città… deve rimanere traccia perché è storia da noi vissuta, che dobbiamo raccontare è trasmettere .”

Il lavoro è stato proficuo, tanto da aver pubblicato il primo volume nel 2017 e poi il secondo nel 2019.

L’opera si concluderà con il volume terzo, che sarà presentato in ottobre 2023.

Grazie Amico per il tuo forte impegno profuso a favore della città. Tu già sei storia di Ladispoli, ma dobbiamo lasciare un segno di riconoscenza e impegnarci tutti, per intitolare, in Tuo onore, una parte significativa della città.

Ciao Amico, Ladispoli non può e non deve dimenticarti”.

Nardino D’Alessio, ex consigliere comunale di Ladispoli