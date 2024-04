Mezza Civitavecchia senz'acqua: ecco quando e le vie interessate • Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 22 APRILE – Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di

manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia mercoledì 24 aprile 2024 dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade/zone: via Achille Montanucci, via Francesco Flavioni, via degli Orsini, via Don Lorenzo Milani, via degli Orti, via della Quercia, via Damiano Chiesa, via della Vite, via Alessandro Lamarmora, via Ugo Bassi, via Fratelli Bandiera, via Silvio Pellico, via Ciceruacchio, via Galileo Galilei, via Dandolo, via Pietro Nenni, via Gioacchino Di Barba, largo dei Mille, via Bartolomeo Pinelli, via Marana. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via Achille Montanucci angolo via dei Colli, via Achille Montanucci angolo via Galileo Galilei, via Pietro Nenni angolo via Galileo Galilei. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.