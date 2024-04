Accoltella il marito davanti ai figli: lei arrestata, lui in codice rosso al San Giovanni di Roma • Terzo Binario News

Prima la lite, poi l’aggressione. Vittima un 34enne originario dal Perù, ferito con un coltello da cucina dalla moglie. La donna, una 27enne dell’Ecuador ha colpito l’uomo davanti ai figli di 3 e 4 anni.

E’ accaduto ieri mattina alle 8 circa, in un appartamento in via Calpurnio Pisone, in zona Tuscolana a Roma. La 27enne è stata arrestata per tentato omicidio dagli agenti dalla polizia di Roma.

Il fendente ha raggiunto a una spalla l’uomo, che è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Giovanni.

Non è in pericolo di vita. I bambini sono stati affidati alla nonna, mentre la donna è agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza Gip.