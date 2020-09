Metro A, Agostini: “Stamani chiuse due stazioni, trasporto pubblico locale va rafforzato” - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Stamattina, a Roma, sono rimaste chiuse per alcune ore le stazioni Ponte Lungo e Furio Camillo della Metro A”.

“Un disagio importante per tanti lavoratori e studenti al primo giorno di scuola. In questa emergenza epidemiologica un trasporto pubblico efficiente e sicuro è strategico non solo per snellire il traffico e facilitare gli spostamenti nella Capitale, ma anche per evitare assembramenti nelle stazioni e nelle fermate degli autobus”.

“Agenzia per la Mobilità e gli enti preposti lavorino in sinergia per evitare guasti ed interruzioni di servizio”.

Riccardo Agostini, segretario regionale del Lazio di Articolo Uno.

#info #atac – metro A: stazioni Ponte Lungo e Furio Camillo restano chiuse per guasto tecnico impianti di stazione. Treni transitano senza fermare #roma — infoatac (@InfoAtac) September 14, 2020