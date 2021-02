Messa in sicurezza di viale dei Pini a Pescia Romana: accordo fra Montalto e Provincia di Viterbo - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale, nella figura del sindaco ff Luca Benni, ha firmato questa mattina un protocollo d’intesa con la Provincia di Viterbo per la messa in sicurezza di Viale dei Pini a Pescia Romana.

Si tratta di un ulteriore step amministrativo che porterà il Comune alla completa gestione della strada il cui manto stradale negli anni è stato compromesso dalla presenza di numerosi esemplari di Pinus Pinea sul lato della carreggiata.

«La firma del protocollo d’intesa con il presidente della Provincia Pietro Nocchi – commenta Luca Benni – è una necessità importante e prioritaria al fine di completare l’iter amministrativo e avviare in seguito l’avvio del progetto di riqualificazione del tratto di strada che collega i due borghi di Pescia Romana.

In questi mesi con il presidente Nocchi ci siamo sentiti e visti più volte, che ringrazio vivamente per l’interesse manifestato e la disponibilità, con l’intento di procedere e concludere questo passaggio che vede i due enti impegnati per riconsegnare a cittadini e turisti un’opera pubblica fondamentale per Pescia Romana».

La Provincia di Viterbo provvederà alla declassificazione e al conseguente trasferimento dell’infrastruttura al Comune di Montalto di Castro, relativamente alla porzione stradale corrispondente all’attraversamento del centro abitato fino al bivio di ingresso del complesso Case Enel e ingresso via delle Risaie, con l’impegno di compartecipare per un importo di 120mila euro per la manutenzione straordinaria del manto stradale. L’intervento del Comune sarà invece di più ampio respiro progettuale, in grado di coniugare la sicurezza dell’utenza e pubblica con gli aspetti paesaggistici, funzionali e di arredo urbano dell’infrastruttura.