Mercato Laparelli in stato di abbandono - Terzo Binario News

Nei giorni scorsi abbiamo svolto un sopralluogo nel mercato Laparelli a Tor Pignattara dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di operatori e cittadini che ne denunciano lo stato di abbandono.

Da anni si discute di un progetto che possa modificare e rilanciare la struttura, rendendola un punto di riferimento per tutto il quartiere. Nel dicembre del 2019 fu avviata la procedura di gara per il progetto di riqualificazione, gara che è stata assegnata ad agosto del 2020, poi il nulla, dei lavori neanche l’ombra.

Dichiarano in una nota Rachele Mussolini consigliere di Roma Capitale, Federico Rocca responsabile enti locali Fratelli d’Italia, Enzo Blasi e Monica Pietropaolo esponenti FdI Municipio V.

Nel frattempo commercianti e cittadini hanno chiesto alcune modifiche al progetto per rendere più funzionale, fruibile e vivibile ed in linea di massima i progettisti avevano dato il loro parevole favorevole in quanto non sarebbe variata la spese, dopodiché il silenzio da parte del Municipio V nonostante le ripetute richieste di sopralluogo.

Nei prossimi giorni chiederemo chiarimenti all’amministrazione capitolina e al Municipio V per capire i tempi e soprattutto se sono state recepite le modifiche richieste, poiché, è necessario rendere la struttura di Laparelli un centro polifunzionale al servizio del quartiere, un luogo di ritrovo che possa ridare vitalità a tutto il quartiere.

Oggi purtroppo non è così – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – in quanto lo stato di abbandono di alcuni spazi e la chiusura di molte attività, fanno sì che la sera alla chiusura delle poche attività rimaste, la struttura diventi luogo di ritrovo per lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti e quindi fonte di insicurezza per il quartiere. Tor Pignattara non ha bisogno di questo ma di iniziative di rilancio in grado di migliorare la qualità della vita dell’intero quadrante.