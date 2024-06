Mercato immobiliare in crescita a Cerveteri: compravendite record negli ultimi mesi • Terzo Binario News

Isam Rosselli di Toscano Immobiliare: “Concluse operazioni che non si vedevano da prima della crisi pandemica”

Cresce il mercato della compravendita immobiliare a Cerveteri. Nonostante i venti di crisi a livello mondiale e le instabilità lavorative e sociali che si stanno vivendo a livello nazionale, in terra etrusca il vento sembra soffiare in direzione opposta. Tante infatti le operazioni di compravendita concluse nell’ultimo periodo, con un rinato interesse da parte delle famiglie per la città, sia nel capoluogo di Cerveteri che nelle frazioni, in particolar modo a Cerenova.

A confermare un mercato immobiliare in crescita è Isam Rosselli, professionista del settore immobiliare della Toscano di Cerveteri e più volte nominato come miglior agente immobiliare d’Italia, reduce nelle ultime settimane da alcune vendite davvero record.

“Nonostante il periodo di instabilità economica e sociale, la casa si conferma essere l’investimento che gli italiani hanno maggiormente a cuore – ha affermato Isam Rosselli – che sia un appartamento di piccolo taglio o di grande metratura, una piccola casa con giardino o una villa, la ricerca della casa dei propri sogni è sempre ai primi posti nelle attività degli italiani. Non è da meno ovviamente Cerveteri, dove nelle ultime settimane con il mio lavoro ho portato a conclusione delle compravendite che probabilmente non si vedevano dai tempi pre-pandemia. Nel dettaglio, si trattava di una villa in zona Poggio del Candeliere, un villino a Valcanneto e diversi immobili a Cerenova”.

“Sia chiaro – aggiunge – per rimanere soddisfatti, sia venditori che acquirenti, è fondamentale sempre affidarsi ai professionisti del settore. Di solito si pensa che attraverso il fai da te si possano risparmiare tempo e denaro, mentre nella maggior parte dei casi è l’esatto contrario. In Toscano, da sempre l’azienda leader nell’immobiliare italiano, puntiamo ad offrire il top assoluto a tutti i nostri clienti, garantendo loro assistenza, strumenti e professionalità di grande spessore sin dal momento in cui scelgono di entrare nei nostri uffici”.

Da nove anni in Toscano, Isam Rosselli è sinonimo di professionalità e garanzia di successo nel condurre tutte le operazioni di compravendita immobiliare. Da Cerveteri a Cerenova, Ladispoli e zone limitrofe, che siano monolocali, bilocali, trilocali o ville di lusso, Isam Rosselli ha sempre la soluzione giusta! Per avere maggiori informazioni o valutazioni gratuite del proprio immobile, contattare il numero 3388739173