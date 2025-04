Coldiretti incontra gli agricoltori e presenta il nuovo Direttore, Cerveteri presente con il Vicesindaco Ferri e la Consigliera comunale Mensurati • Terzo Binario News

Riccardo Ferri, anche Assessore alle Politiche Agricole: “Vicini agli imprenditori agricoli, troveranno nel Comune di Cerveteri sempre un Ente vicino e loro alleato”

Un pomeriggio dedicato agli agricoltori, in cui sono state ascoltate le loro istanze, preoccupazioni, perplessità, soffermandosi anche sulle principali tematiche sindacali. Si è tenuta ieri pomeriggio presso una nota struttura ricettiva in località Monteroni a Ladispoli, una nuova tappa dell’assemblea dei soci di Coldiretti, che è stata tra l’altro occasione per la presentazione ufficiale del Dottor Carlo Picchi, nuovo Direttore della Federazione provinciale e regionale di Coldiretti.

A rappresentare il Comune di Cerveteri, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri, di ritorno dalla tre giorni di Vinitaly 2025, e la Consigliera comunale di Cerveteri Arianna Mensurati.

“L’incontro di Coldiretti è stata occasione per poter affrontare i tantissimi argomenti che ogni giorno riguardano il mondo dell’agricoltura – aggiunge il Vicesindaco Riccardo Ferri – partendo da obblighi e doveri dell’imprenditore agricolo, fondamentali e preziosi per garantire davvero la qualità dei prodotti, come l’etichettatura obbligatoria oppure il principio di reciprocità alla sicurezza alimentare, fino ai casi di cronaca di maggiore attualità, partendo dal contrasto alle importazioni sleali di cui un fulgido esempio c’è stato proprio vicino a noi, a Civitavecchia dove è stata fermata una nave che trasportava olio tunisino. Sappiamo tutti le difficoltà e gli ostacoli che quotidianamente incontrano gli imprenditori agricoli e incontri come questo sono importanti perché aiutano a fare rete. Come Assessore alle Politiche Agricole, certo di rappresentare il pensiero di tutta l’Amministrazione comunale, faremo tutto quanto in nostro potere per essere sempre al loro fianco”