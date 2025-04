All’aeroporto di Fiumicino “The Last Supper: The Living Tableau” di Armondo Linus Acosta • Terzo Binario News

In area d’imbarco A la riscrittura visiva dell’ “Ultima cena” di Leonardo Da Vinci

Da oggi presso l’area di imbarco A del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino i passeggeri avranno l’opportunità di poter apprezzare nove minuti di cortometraggio dal titolo “The Last Supper: The Living Tableau” del regista americano Acosta, dedicato al genio di Leonardo Da Vinci.

L’installazione rientra nelle iniziative di ADR in occasione del Giubileo, con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni fondamentali dell’Evangelizzazione nel mondo della Santa Sede guidato da S. E. R. Monsignor Rino Fisichella.

Prodotto dalla Academy of film & the Arts si è avvalso di tre premi Oscar italiani: Vittorio Storaro (Fotografia), Dante Ferretti (Designer di produzione) e Francesca Lo Schiavo (Scenografia). Grazie al genio collettivo tutti i particolari del dipinto (1494-1498), realizzato nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, sono stati ricostruiti fedelmente, catturando la luce trascendente e l’essenza trasformativa del più illustre incontro della storia: l’ultimo pasto condiviso da Gesù con gli Apostoli prima della sua Crocifissione. Il ritratto vivente viene ripreso a “rallentatore estremo” con una fotografia di chiari scuri che suggerisce allo spettatore la più tranquilla contemplazione, accompagnata dallo Stabat Mater di Rossini e dalla voce di Pavarotti.

“The Living Tableau”, accurata riscrittura cinematografica dell’Ultima cena, è stato presentato per la prima volta nel 2019 come parte della celebrazione globale del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, per commemorare la sua influenza senza tempo sia sull’arte che sulla vita.

L’obiettivo dell’opera presentata oggi, inaugurata alla presenza di S. E. R. Monsignor Rino Fisichella,

del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, di Alessandra Bruni Presidente ENAV, del Presidente ADR Vincenzo Nunziata, del regista Armondo Linus Acosta e dei premi Oscar Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti, è far rivivere al pubblico del XXI secolo il potere mistico dell’iconica opera del XV secolo, ancora intrisa di tutta la sua forza spirituale. Un’opera che tende a ispirare ad ognuno una riflessione sul divino e sull’autorealizzazione personale.

Sua Eccellenza Mons. Rino Fisichella ha dichiarato: “Il cortometraggio ‘The Last Supper: The Living Tableau’ si inserisce perfettamente nel contesto del Giubileo che pone al centro non solo la spiritualità ma anche la cultura e l’arte come espressioni di bellezza e fonti di speranza. Aeroporti di Roma, accogliendo i pellegrini, si fa testimone di questa visione e offre un’esperienza che unisce fede, arte e riflessione, arricchendo il cammino spirituale di ogni visitatore. Un aeroporto che ci auguriamo possa avviare quanto prima la propria crescita e il grande sviluppo atteso, così da mantenere gli standard a cui ci ha già abituato ed essere all’altezza dei flussi sempre maggiori che arriveranno nella Capitale d’Italia e della Cristianità da qui in avanti”.

“Con questa iniziativa promossa in occasione dell’Anno Giubilare, confermiamo la nostra volontà di essere non solo infrastruttura al servizio della mobilità, ma anche spazio vivo di cultura, bellezza e significato: un luogo capace di accompagnare ogni passeggero nel proprio viaggio, offrendo un servizio di alta qualità e standard di sicurezza a cinque stelle. Per mantenere questi livelli di eccellenza di fronte all’aumento dei flussi di passeggeri previsto di qui in avanti, è fondamentale poter investire nello sviluppo dell’aeroporto”, ha commentato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata.

“Dare vita al capolavoro di Leonardo è stato uno dei miei più grandi piaceri nella vita. La grandiosità del concetto… che porta il principio apostolico in vita, spero possa ispirare coloro che possono portare l’amore e la pace di cui c’è tanto bisogno nel mondo di oggi – ha commentato Acosta – Essendo nato cattolico e avendo studiato la profondità del catechismo, credo davvero che alla comunità cattolica verrà ricordata la verità divina che Dio abita dentro di voi come voi”.

Con questa iniziativa Aeroporti di Roma conferma la volontà di celebrare l’arte in tutte le sue espressioni elevando l’aeroporto da semplice punto di transito a luogo di cultura e bellezza. Una strategia che, insieme all’innovazione e alla qualità del servizio offerto ai passeggeri, ha recentemente permesso di annoverare nuovamente per l’ottavo anno consecutivo l’aeroporto Leonardo da Vinci miglior scalo d’Europa per il 2024, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno.