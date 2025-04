Tradizioni, eletto il nuovo direttivo della Pro Loco Tolfa • Terzo Binario News

La presidente Giuseppina Esposito guiderà la squadra con Dario Cascianelli, Gianmarco Canestrari, Maria Chiara Testa ed Elisabetta Marini. I saluti della sindaca

di Cristiana Vallarino

Una squadra a prevalenza femminile e piuttosto giovane è quella del nuovo direttivo della Pro Loco di Tolfa, associazione storica del paese che ha il compito di mantenere vive le tradizioni e le manifestazioni locali. Fra cui naturalmente spiccano le varie edizioni del Torneo dei Butteri.

La votazione per il rinnovo delle cariche si è tenuta domenica 6 aprile, al termine di una campagna abbonamenti breve, ma molto intensa: sono state sottoscritte oltre un’ottantina di tessere , e sarebbero state di più se non fossero materialmente finite le card in dotazione. Il seggio ha avuto una notevole affluenza, con molti voti per delega.

Al termine lo spoglio ha visto Giuseppina Esposito con 25 preferenze, seguita da Maria Chiara Testa con 18, Elisabetta Marini con 14, Fabio Cascianelli con 12, mentre Marika Mazzola ne ha avute 9 e Gianmarco Canestrari 6.

L’otto aprile si è quindi tenuta la riuione per l’assegnazione dei ruoli, in quel’occasione Marika Mazzola ha rinunciato e Canestrari è subentrato al suo posto. Il direttivo che gestirà l’associazione tolfetana per i prossimi anni sarà quindi guidato dalla professoressa Giuseppina Esposito, vice Dario Cascianelli, segretario Gianmarco Canestrari, tesoriera Maria Chiara Testa mentre Elisabetta Marini sarà il collegamento tra il Comune e l’associazione.

“È un onore e una grande responsabilità essere eletta Presidente della Pro Loco – il commento della prof -. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuta.

Io ritengo che dentro la ProLoco ci siano le nostre Radici e l’associazione sia il Cuore della nostra comunità”. “Subito abbiamo iniziato a pensare alle linee guida per i prossimi quattro anni, incentrate sulla volontà di mantenere un costante dialogo con le istituzioni, in particolare con il Comune, le Associazioni locali attive e l’Università Agraria. Iniziamo con entusiasmo, abnegazione e amore. Perché pensiamo che la Pro Loco debba avere Radici nel passato

ed Ali per il futuro”.



Esposito e Cascianelli raccolgono il testimone da Felice Tidei ed Angela Ceccarelli, presidente e vice che hanno gestirto la Pro Loco collinare finora.

“Con le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo della Proloco Tolfa – il commento della Ceccarelli -si è concluso un triennio alla guida dell’Ente insieme a Felice Tidei e a mio marito Mauro Testa. Un impegno portato avanti con serietà, dedizione, innovazione e amore per il proprio paese. Tante le attività svolte in questi anni, tanti gli apprezzamenti di stima da parte di amici e conoscenti. Mi ricordo una ragazza che su fb scrisse che avevamo ravvivato il Torneo dei Butteri rionale e regionale”.

Il direttivo uscente ha provveduto anche alla puilizia di molte zone del comprensorio ricche di storia e natura e ha anche inserito delle novità nel tradazionale Torneo dei butteri, come le prove in notturna.

“Anche oggi tante le telefonate ricevute per ringraziarci del lavoro svolto – conclude la Ceccarelli -. Grazie a tutti i Rioni, parte integrante, e ai loro Presidenti, ai volontari che ci hanno aiutato ed affiancato in questi tre anni, alla Sindaca sempre presente e a tutti i Tolfetani che amano il proprio paese”.

“Credo sia doveroso un grazie a chi ha gestito la Proloco per questi ultimi 3 anni – è il pensiero della sindaca Stefania Bentivoglio – portando avanti un evidente percorso su Tolfa che si è alternato tra la conduzione degli eventi legati alle tradizioni storiche, ma anche alla ricostruzione di un documentario sulla Storia del Torneo. Un grazie da parte della nostra Comunità a Felice Tidei, Angela Ceccarelli, Mauro Testa”.

“E un grande in bocca al lupo alla nuova squadra -conclude la pria cittadina -, alla Presidente Giuseppina Esposito e ai 4 membri del CDA Mariachiara Testa, Dario Cascianelli, Elisabetta Marini, Gianmarco Canestrari. Impegnarsi a favore della collettività presuppone spirito di partecipazione, presenza e idee. Siamo convinti che potremo continuare a fare bene tutti insieme”.