Colpo alle Poste: banditi armati in fuga con 300mila euro • Terzo Binario News

Un colpo da 300mila euro all’Ufficio postale di Vitinia, in via Casalecchio di Reno. Due malviventi – accento romano, sui 40 anni – in azione (uno armato di pistola) in pieno giorno. Il tutto è accaduto ieri, 4 giugno, alle 11,20.

I banditi – uno con il volto coperto da una calza da donna, l’altro con cappuccio e occhiali da sole per travisare l’identità – hanno fatto irruzione alle Poste. Il primo ha minacciato la cassiera, impugnando una pistola di piccole dimensioni. L’altro, invece, si è mosso verso il direttore. Minacciandolo verbalmente, si è fatto accompagnare verso il caveau. Lì sono stati “prelevati” 300mila euro.

Poi la fuga, a bordo di uno scooter, in direzione della stazione ferroviaria. Non ci sono stati feriti. Sulla vicenda indaga la Polizia.

