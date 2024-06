Incidente a Cesano, tre feriti: due sono in codice rosso • Terzo Binario News

Alle 10 circa di questa mattina, la Squadra VVF 31/A del distaccamento di Campagnano, è intervenuta in via di Baccanello, al chilometro 22, per un sinistro stradale che ha coinvolto due auto. Un incidente frontale, per cause in corso di accertamento, tra una Nissan Micra e una Audi A4.

Tre i feriti: un uomo di 76 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Pietro, una donna di 74 anni in codice giallo sempre all’ospedale San Pietro, una 24enne in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XV Cassia: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.