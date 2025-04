Banchine elettrificate a Civitavecchia, protocollo di intesa fra Unindustria, Pincio e il Raggruppamento temporaneo di impresa • Terzo Binario News

“Con la firma di oggi noi di Unindustria, il Comune e il Raggruppamento temporaneo di impresa si impegnano a individuare soluzioni di sviluppo industriale in grado di sostenere le imprese del territorio in questa delicata fase”.

Lo ha detto Fabio Pagliari, Presidente di Unindustria Civitavecchia, durante la firma del Protocollo, stamani nella sede di Largo Plebiscito, tra l’Associazione degli industriali, il Comune di Civitavecchia e il Raggruppamento temporaneo d’impresa aggiudicatario dell’appalto portuale del cold ironing.

Presenti lo stesso Pagliari, il sindaco Marco Piendibene e l’imprenditore Alessandro Cattani rappresentante del raggruppamento temporaneo di imprese.

“L’elettrificazione delle nove banchine – spiega Pagliari – in buona sostanza serve a ridurre le emissioni delle navi stazionanti. Per effettuare tali opere abbiamo imprese e lavoratori all’altezza della situazione, dato che nel corso degli anni qui a Civitavecchia si è sviluppata una filiera elettromeccanica altamente specializzata, in grado di rispondere alle esigenze delle imprese”.

Sullo sfondo rimane il phase out e la chiusura della centrale Enel prevista entro il 31 dicembre. Pagliari, a tal proposito, ha ricordato la manifestazione di interesse lanciata dal Mimit per la riconversione della centrale, con termine il 28 aprile. L’obiettivo comune, insieme al Comune e a tutti gli attori locali in un’ottica di grande condivisione di intenti, resta sempre quello di sviluppare un piano complessivo per Civitavecchia, puntando ad investimenti e ad una riconversione produttiva punti a ridare centralità a questo territorio.

Per il sindaco Piendibene questo protocollo rappresenta il viatico giusto verso la sostenibilità ambientale, diventando un modello da seguire.