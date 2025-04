‘Dalle Sentinelle del Territorio alle Rotte del Fuoco’: il progetto che unisce Poggio Mirteto, Civitavecchia e Termoli • Terzo Binario News

La Sala Consiliare del Comune di Termoli ospiterà l’evento “Dalle Sentinelle del Territorio a Sulle Rotte del Fuoco”, una mattinata di confronto tra scuole, istituzioni e associazioni per costruire una visione condivisa di valorizzazione culturale, ambientale e civica, a partire dai riti del fuoco e dalla partecipazione attiva dei giovani.

L’iniziativa rappresenta l’evoluzione naturale della ‘Giornata del Paesaggio’ organizzata lo scorso 14 marzo a Poggio Mirteto, nell’ambito del percorso nazionale “Sentinelle del Territorio”. Protagonisti dell’incontro furono gli studenti dell’Istituto “Gregorio da Catino”, premiati dall’ITFF – International Tour Film Festival – e dall’Associazione Apidge per il loro impegno sull’articolo 9 della Costituzione e sul paesaggio come bene comune. Fu in quell’occasione che “Sulle Rotte del Fuoco”, articolazione tematica di ‘Mangia Fuoco’, venne presentata come ponte simbolico tra il Tirreno e l’Adriatico. Il passaggio da Poggio Mirteto a Termoli rafforza oggi una rete tra territori che condividono la ricchezza del patrimonio immateriale legato ai riti del fuoco, coinvolgendo studenti, scuole e amministrazioni locali in un percorso di cittadinanza attiva, legalità, memoria e innovazione.

Durante l’evento verrà presentata la “Proposta di Intesa tra Comunità”, un documento operativo che unisce cultura, legalità, enogastronomia e turismo in un dialogo costante tra tradizione e futuro.

Il Comune di Termoli, che ospita e patrocina l’iniziativa, si candida così a diventare la prima città adriatica a ospitare il festival, creando un ponte simbolico con Civitavecchia, sede storica dell’ITFF, e con l’entroterra molisano e sabino.

L’incontro segna anche l’avvio di un percorso ambizioso che punta a far approdare a Termoli,

nel 2026, l’ITFFF – International Tour Film Fire Festival, un’iniziativa internazionale dedicata

al fuoco nella cultura, nell’arte e nella prevenzione ambientale, i cui protagonisti saranno

proprio gli studenti dell’Istituto Nautico e dell’Istituto Alberghiero di Termoli.

All’evento hanno già confermato la loro presenza: il Senatore Costanzo Della Porta, il Sindaco

di Poggio Mirteto Andrea Arcieri, l’Assessore alla Cultura Eduard Ruvolo, il Presidente

dell’ITFF Piero Pacchiarotti, il Presidente di APIDGE Ezio Sina, la Vicepresidente di Italia

Nostra Molise Loredana Pietroniro, dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti dell’Ufficio

Scolastico Regionale del Molise.

L’evento dell’11 aprile rappresenta un nuovo inizio, un cammino che, come gli antichi

Tratturi, ridisegna connessioni tra le aree interne e la costa, tra memoria e futuro.

Termoli si propone come nuova frontiera culturale del Mediterraneo, crocevia di popoli,

visioni e linguaggi, dove il fuoco unisce, il cinema racconta, la prevenzione protegge e la

scuola educa.

Un percorso già avviato con risultati concreti – come la nascita del primo Ecomuseo virtuale

del Fuoco al mondo – e che oggi guarda con fiducia all’orizzonte dell’ITFFF e a un’inedita

alleanza tra educazione, innovazione e territorio.