Il Santa Marinella si riprende, il Tolfa "matato" dalla capolista • Terzo Binario News

Il Tolfa soccombe al cospetto della capolista Grifone Gialloverde (4-1) mentre il Santa Marinella vince di rimonta in casa della Duepigrecoroma (2-1) e in virtù degli altri risultati si è attuata una vera rivoluzione nelle zone nobili della classifica del girone A di Promozione.

Ieri si è disputata la 12esima di ritorno, che ha visto la conferma del Grifone in testa alla graduatoria con 67 punti; a seguire, le posizioni si sono modificate perché al secondo posto ora è tornato il Santa Marinella con 56 punti in condominio con il Salaria Vescovio (che ha espugnato Tarquinia chiudendo sul 4-0); quindi al quarto posto è scivolato l’Ostiantica, battuto dalla Longarina 2-1 e rimato a 55 punti con il Tolfa quinto a 54.

Al centro logistico della Guardia di finanza a Villa Spada, il Tolfa non inizia male, anzi. Solo che al primo errore la capolista non perdona ed è il più classico dei gol dell’ex ad arrivare ovvero quello di Matteo Trincia, storico centravanti collinare. La luce per gli uomini di Roberto Macaluso si spegne per mezz’ora durante la quale il Grifone trova altre due reti con Matteo Sansotta ed Edoardo Rezzi. Nella ripresa, capitan Marco Roccisano e compagni cambiano registro e non a caso arriva il 3-1 con Gabriele Martinelli su assist di Edoardo Fagioli. Il 4-1 conclusivo è del gialloverde Gian Piero Tozzi.

«La ripresa è stata ottima contro la capolista – racconta mister Macaluso – ma il problema si è verificato prima. Ci siamo disuniti finendo sotto tre gol. Da recuperare erano difficili ma mi tengo buona la ripresa e la reazione. Dispiace per i ragazzi il passivo così pesante. Alla luce dei risultati, nonostante tutto siamo lì, agganciati alle posizioni di vertice. Questo però aumenta il rammarico per domenica scorsa. Se avessimo battuto il Tarquinia a quest’ora saremmo ancora più vicini alla vetta».

A sbloccare il confronto di Montespaccato fra Duepigrecoroma e Santa Marinella è stato Adam Gallo al 9’ del primo tempo. Una doccia gelata per i rossoblù che, già presentatisi all’appuntamento peggio che rimaneggiati, dovevano pure smaltire le scorie della sconfitta interna pesantissima di domenica, arrivata per mano del Rodolfo Morandi. Invece l’undici di Daniele Fracassa non si è disunito e giocando abbastanza bene ha mantenuto il possesso palla finché non ha pareggiato dapprima con Alessio Tranquilli al 17’ della ripresa e poi trovando il punto della vittoria grazie a Lorenzo Orlando al 41’.

«Finalmente si è rivista la squadra alla quale eravamo abituati da inizio stagione – afferma l’allenatore rossoblù – con una gara dominata per 90 minuti. I ragazzi in campo hanno messo cuore e determinazione, ha funzionato difesa e mediana con l’esordio di Tiziano Alessi al centro dell’attacco insieme a Simone Trincia. Non dobbiamo essere appagati ma torniamo in corsa per un piazzamento importante, per cui adesso pochi festeggiamenti e testa subito al Ronciglione», la conclusione di Fracassa.

E domenica, le compagini del comprensorio tornano a giocare fra le mura amiche. Appunto il Santa Marinella ha un impegno tutt’altro che difficile visto che ospita il fanalino di coda Ronciglione ormai quasi retrocesso. Il Tolfa invece attende nel pomeriggio l’arrivo del Nuovo Pescia Romana che vuole evitare di finire invischiato nella lotta play-out.