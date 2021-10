M5s Civitavecchia: "Il Pincio ripara i semafori a suo piacimento" - Terzo Binario News

“In questi giorni diverse segnalazioni ci sono arrivate da parte dei cittadini circa semafori spenti o lampeggianti. In alcuni casi questi disservizi durano ormai da diversi mesi nonostante le tante segnalazioni, in altri i problemi vengono tempestivamente risolti.

Parliamo del semaforo sito al ponte delle Quattro Porte, l’unico ad avere un sistema informatizzato per sanzionare gli utenti indisciplinati.

Quando eravamo all’amministrazione, per garantire un pronto ripristino degli impianti semaforici guasti (tutti, non solo quelli che fanno incassare) avevamo stanziato appositi fondi comunali e predisposto un bando triennale per la manutenzione con una ditta esterna selezionata tramite gara pubblica. Ciò garantiva un pronto intervento, nel rispetto del diritto alla sicurezza dei cittadini.

Ed oggi? Come e in che tempi vengono aggiustati i semafori? Perchè solo in un caso si interviene velocemente? Perchè non replicare semplicemente quanto da noi già realizzato? Perchè rassegnarsi all’idea di dover vivere in una città così abbandonata a se stessa?”

Gruppo consiliare M5S