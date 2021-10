Eucaristia del vescovo Ruzza nei cimiteri di Civitavecchia e Tarquinia - Terzo Binario News

In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti il vescovo Gianrico Ruzza celebrerà l’eucarestia nei cimiteri comunali di Tarquinia e Civitavecchia.

Il 1° novembre alle ore 15.30 a Tarquinia. Il 2 novembre a Civitavecchia: alle 10.30 nel “Nuovo” e alle 15.30 al “Monumentale”.

La Penitenzieria Apostolica ha informato che per la concessione delle indulgenze plenarie “ascoltate le varie suppliche recentemente pervenute da diversi Sacri Pastori della Chiesa, a causa dello stato di perdurante pandemia”, estende per l’intero mese di novembre 2021 i benefici spirituali delle Indulgenze plenarie per i fedeli defunti.