Mercato coperto del Trullo, "non più garantiti servizi di pulizia e manutenzione" • Terzo Binario News

L’intervento di Garipoli FdI

“Al mercato coperto del Trullo non risultano più garantiti i servizi di pulizia, disinfestazione/derattizzazione, manutenzione, guardiania e un adeguato sistema antincendio dopo che dal 2020/2021 risulta oramai sciolta la AGS (Associazione di Gestione dei Servizi dei mercati) per l’esiguo numero di esercenti rimasti.

Di conseguenza la gestione del mercato rientra incarico alla gestione diretta di Roma Capitale. Infatti già il 4.11.2022 il Municipio XI con D.D. CP/1478/2022 aveva predisposto un impegno di spesa ed affidamento diretto in favore della Società Roma Multiservizi Spa per il servizio di pulizia pari a 4.948,32€ sino al 31.12.2022 constatando e tamponando di fatto tale emergenza e criticità.

Per dare seguito al Piano del Commercio 2023 che intende rilanciare i mercati si necessita di predisporre degli interventi – in riferimento anche alla centrale unica degli acquisti – per garantire in maniera prioritaria le operazioni di pulizia in regime di gestione ordinaria

I mercati di prossimità sono un bene diffuso della nostra città di cui molti hanno riscoperto il valore durante la pandemia e per i giovani imprenditori possono rappresentare una grande risorsa con l’obiettivo di rigenerare e rilanciare i mercati di quartiere con nuove energie e prodotti oggi meno diffusi, che possano attirare nuovi utenti e favorire l’economia cittadina.

Predisposta un’interrogazione in merito (CP/95641) per garantire un adeguato servizio di pulizia, controllo dell’igiene, decoro e sicurezza per operatori e cittadini”.

Così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’Italia e Vice Presidente Commissione Attività Produttive XI