Mercatini illegali a Porta Portese e Villa Pamphili: Roma Capitale sequestra 5mila articoli e oltre 120 chili di alimenti, fermate 30 persone • Terzo Binario News

Costanti gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale sul territorio, con reiterate azioni nelle località più colpite dalle attività illegali.

Tra queste il mercato domenicale di Porta Portese e l’area all’interno di Villa Doria Pamphilj, oggetto di particolare attenzione per il reiterarsi di fenomeni illeciti: anche ieri un ingente numero di pattuglie del XII Gruppo Monteverde, nonostante il concomitante impegno per la gestione dei servizi legati alla manifestazione con corteo, tenutasi per le vie del quartiere di Monteverde, hanno passato al setaccio, con il supporto del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) le due località.

A Porta Portese sono stati circa 5mila gli articoli sequestrati, tra merce igienicamente non trattabile, destinata alla distruzione a mezzo Ama, (trattasi perlopiù di mercanzia proveniente dal rovistaggio dai cassonetti, come abbigliamento usato, scarpe, monili, cianfrusaglie varie) e articoli contraffatti di noti marchi della moda, per cui si è proceduto al sequestro penale, in particolare di borse, portafogli, profumi, giacche e cappelli.

A Villa Pamphilj, 30 le persone fermate per identificazione, trattasi prevalentemente di cittadini peruviani che, in prossimità Via Leone XIII, vendono irregolarmente generi alimentari ai loro connazionali, in barba alle normative vigenti e con correlati rischi igienico-sanitari: trovati cibi cotti come patate e carne, privi di tracciabilità e conservati in maniera non idonea. Sono più di 120 i chili di alimenti posti sotto sequestro, ai quali si aggiungono 150 bevande di vario genere, perlopiù birra.

L’azione costante di controllo da parte del XII Gruppo Monteverde , che si ripeterà nei prossimi giorni, ha lo scopo di tenere alta l’attenzione al fine di scongiurare il reiterarsi di tali fenomeni e ripristinare la legalità in luoghi pubblici ad alta frequentazione.