Malamovida a Civitavecchia, la ricetta di Nunzi: "Forse serve uno street tutor" • Terzo Binario News

“Parole parole parole, l’unica soluzione efficace per la mala movida può essere rappresentata da controlli sistematici da parte delle forze dell’ordine.

Sono situazioni già viste. Se si vuole davvero risolvere i problemi, bisogna farlo in maniera seria.

Chi lavora e frequenta queste zone tutti i giorni non ha alcun interesse che si verifichino episodi come quello di sabato.

Per porre rimedio a questa situazione bisogna agire con i fatti, tempestivamente, impegnando le forze dell’ordine in controlli mirati e progettando misure efficaci per il presidio del territorio.

Intervenire per prevenire situazioni di degrado – dovrebbe essere una priorità che accomuna commercianti, residenti e istituzioni.

I locali dovrebbero, ripeto dovrebbero essere un presidio contro fenomeni degenerativi .

Si tratta di una situazione complessa e difficile da gestire poiché tocca in maniera trasversale aspetti differenti, che vanno dalla crisi del sistema educativo familiare, alla fragilità di fasce generazionali soprattutto adolescenziali, dal disordine commerciale presente in città ( forse una riflessione sulla liberalizzazione un po’ selvaggia del settore) e perché no fino al tentativo di organizzare un business aggressivo incompatibile con i livelli di decoro delle città e dell’accoglienza.

Un comitato permanente composto da residenti, imprenditori, forze dell’ordine, Amministrazione e famiglie.

Forse pensare anche ad uno street tutor che , che un tempo si poteva definire vigile di quartiere.

Una cosa è certa : parlarne come è tipico di questa città è non intervenire con proposte concrete rischia di determinare situazioni peggiori”.

Tullio Nunzi