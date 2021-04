I vigili del fuoco del distaccamento lacustre – alle 6,30 di lunedì 5 aprile – sono intervenuti a Bracciano, in via Prato Giardino, per un danno d’acqua in un edificio.

I pompieri, dopo aver individuato la causa della perdita, hanno evitato danni maggiori alla struttura: l’acqua si era già infiltrata in diversi appartamenti.