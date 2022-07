Maxi sequestro di scarpe effettuato a Marconi da Roma Capitale • Terzo Binario News

Oltre 400 paia di scarpe sequestrate e più di 5mila euro di sanzioni sono state elevate dalla Polizia Locale nei confronti del gestore di un chiosco di scarpe, sito in zona Marconi, per non aver rispettato i termini di chiusura provvisoria, stabiliti dal Municipio con apposita determinazione dirigenziale.

Il provvedimento era scaturito a seguito delle reiterate violazioni in materia di occupazione di suolo pubblico, accertate dagli agenti del XI Gruppo Marconi durante le consuete verifiche di polizia amministrativa.

Nel corso di successivi controlli gli operanti hanno invece trovato il chiosco in attività, motivo per cui, oltre alle sanzioni, è scattato il sequestro della merce posta in vendita.